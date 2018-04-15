Жозе Моуринью: «Не говорите „Сити“, что они выиграли только из-за того, что проиграли мы»

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью после матча 34-го тура чемпионата Англии с «Вест Бромвичем» (0:1) заявил, что «Манчестер Сити» стал чемпионом потому, что набрал больше очков. По его словам, другие формулировки не являются справедливыми.

Напомним, что после поражения «Манчетер Юнайтед», «Сити» стал досрочным чемпионом английской премьер-лиги еще за пять туров до окончания турнира.

— Я выигрывал титулы и знаю, что был бы не доволен, если бы кто-то сказал, что я выиграл титул из-за того, что кто-то другой проиграл матч, — цитирует BBC Моуринью. — «Манчестер Сити» стал чемпионом, потому что набрал больше очков, чем все сотальные. Не говорите им, что они выиграли титул, потому что «Манчестер Юнайтед» не победил — это несправедливо.

Говоря об игре с «Вест Бромвичем», мы мастера по части усложнения игры, все было очень сложно для нас. Мы не хотели и не играли просто. Все было очень медленно — финт, поворот, разворот. Не было скорости, плавности в игре. Мы не заслуживали поражения, мы дали сопернику возможность выиграть матч.

Я выиграл 8 чемпионских титулов и не был на седьмом небе от счастья из-за победы над «Манчестер Сити» в дерби. Я видел, что многие были очень рады по этому поводу. Вы могли заметить разницу в отношении игроков к сегодняшнему матчу и тому, что было неделю назад. Мы заслуживали наказания, но такое поражение — слишком.

"Манчестер Сити" занимает первую строчку в турнирной таблице английской премьер-лиги, имея в активе 87 очков. «Манчестер Юнайтед» находится на второй позиции, заработав 71 очко.