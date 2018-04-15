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Майк Бэбкок: Совсем не с таким результатом мы хотели приехать из Бостона
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Майк Бэбкок: Совсем не с таким результатом мы хотели приехать из Бостона 

Советский спорт 32 минуты назад
— Мы должны, просто обязаны перестроиться дома. Сейчас это наш главный приоритет. Конечно, совсем не с таким результатом мы хотели приехать из Бостона. Пропустить дюжину голов за два матча — это очень много. Но нам нужно настроить мозги в правильном направлении и играть так, как мы умеем.
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Я уверен, «Торонто» — более сильная команда, чем та, что вы видели в этих двух играх на выезде, — передает слова Бэбкока официальный сайт НХЛ.
Добавим, что после двух матчей счет в серии до четырех побед 2-0 в пользу «Брюинз». Третий матч состоится на арене Air Canada Centre в Торонто во вторник в 02:00 по московскому времени.
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