Майк Бэбкок: Совсем не с таким результатом мы хотели приехать из Бостона

— Мы должны, просто обязаны перестроиться дома. Сейчас это наш главный приоритет. Конечно, совсем не с таким результатом мы хотели приехать из Бостона. Пропустить дюжину голов за два матча — это очень много. Но нам нужно настроить мозги в правильном направлении и играть так, как мы умеем.

Остон Мэттьюз: В домашних матчах с «Бостоном» нам нужно перестроиться

Я уверен, «Торонто» — более сильная команда, чем та, что вы видели в этих двух играх на выезде, — передает слова Бэбкока официальный сайт НХЛ.

Добавим, что после двух матчей счет в серии до четырех побед 2-0 в пользу «Брюинз». Третий матч состоится на арене Air Canada Centre в Торонто во вторник в 02:00 по московскому времени.