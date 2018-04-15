Провал «Спартака», отрыв «Локомотива» и скандал со Смоловым

Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру воскресенья, 15 апреля.

МАТЧ. "Спартак" проиграл и мог подать протест «Урал» принял «Спартак» в матче на новом стадионе в Екатеринбурге и одержал неожиданную победу — 2:1, подставив чемпиону подножку в погоне за лидером, «Локомотивом». При этом появление на поле полузащитника «Урала» Андрея Егорычева на 85-й минуте встречи вызвало спорную ситуацию. Объясняем, что стало поводом.

ОТРЫВ. «Локомотив» — в семи очках от золота Главный итог 26-го тура: лидер турнира сделал широкий шаг к чемпионству. Расклад борьбы за золото теперь заметно проще.

СКАНДАЛ. Судья Чистяков отобрал у Галицкого 12 миллионов евро. И он не виноват В субботнем матче «Краснодара» с тульским «Арсеналом» арбитр ошибочно наказал нападающего «быков» Федора Смолов предупреждением, из-за чего он пропустит важную игру с ЦСКА. Негодование форварда понятно. Обозреватель «СЭ» Сергей ЕГОРОВ — о проблеме.

ОСЕЧКА. Головин без удаления, Семак без победы ЦСКА сумел отыграться и свести вничью матч в Уфе. Однако ни те, ни другие не остались довольны результатом.

ТИТУЛ. Гвардьола — король Англии В матче 34-го тура чемпионата Англии последняя команда турнира «Вест Бромвич» на выезде переиграла "Манчестер Юнайтед" — 1:0. После осечки «МЮ» Жозе Моуринью стало ясно: «Манчестер Сити» Хосепа Гвардьолы за 5 туров до конца сезона в премьер-лиге выиграл титул.

РАДУЛОВ . Не помогло и отстранение Знарка Как стало известно «СЭ», нападающий «Далласа» Александр Радулов не сможет принять участие в чемпионате мира. Даже после того, как в национальной команде сменился главный тренер.

КОВАЛЬЧУК . Суперконтракт и конец карьеры Сегодня знаменитому российскому форварду Илье Ковальчуку исполняется 35 лет. Совсем недавно он объявил, что снова собрался в НХЛ. «СЭ» решил вспомнить, при каких обстоятельствах он решился на переход в СКА и отъезд из «Нью-Джерси».

КУБОК СТЭНЛИ. Кучеров забил один из самых нелепых голов в карьере В плей-офф НХЛ «Тампа-Бэй» Никиты Кучерова победила «Нью-Джерси» и повела 2-0 в серии первого раунда. Подробности этой и других игр — в традиционном обзоре.

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