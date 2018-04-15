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Андрей Егорычев: «В 2017 году поставил цель попасть в команду ФНЛ»
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Андрей Егорычев: «В 2017 году поставил цель попасть в команду ФНЛ» 

Спорт-Экспресс 30 минут назад
Полузащитник "Урала" Андрей Егорычев, еще недавно игравший в ПФЛ за «Носту», в интервью «СЭ» рассказал о своем пути в высший дивизион российского футбола. По его словам, помогло записывание своих целей.
— Еще полгода назад, выступая во втором дивизионе за «Носту», могли себя представить, что отдадите голевую передачу в поединке против "Спартака"?
— Ну… О таком, наверное, не мечтал. Хотя, убежден, что мечтать нужно, а еще ставить перед собой определенные цели. Год назад я был вообще далек от премьер-лиги, выступал на КФК. Но нужно всегда много работать. Наверное, кто-то свыше оценил мои старания, и вот я уже в РФПЛ. Голевая передача, победа.
— Из второго дивизиона — сразу в премьер-лигу. Фантастика?
— Вы знаете, я в начале года пишу для себя цели, которые нужно выполнить в течение 365 дней. В начале 2017-го написал, что надо попасть в команду ФНЛ. Верил в это, мечтал. А видите, сразу оказался в премьер-лиге (смеется). Надо все время фиксировать свои цели и идти к ним, думать постоянно о них.
— Правда, что, играя в ПФЛ, делали видеонарезки своих матчей?
— Да. Даже когда еще играл в КФК, делал нарезки своих игр и посылал их во второй дивизион и даже в клубы первой лиги. Надеялся, что на меня обратят внимание. То есть пытался найти какие-то пути, чтобы поехать на просмотр.
— В премьер-лигу не отправляли?
— Нет. Я понимал, что на тот момент мне было 23 года, а я еще не играл даже во втором дивизионе… Никто на мои видеоролики не отреагировал. Но сейчас это уже неважно. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Полная версия интервью с Егорычевым
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