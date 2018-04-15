Андрей Егорычев: «В 2017 году поставил цель попасть в команду ФНЛ»

Полузащитник "Урала" Андрей Егорычев , еще недавно игравший в ПФЛ за «Носту», в интервью «СЭ» рассказал о своем пути в высший дивизион российского футбола. По его словам, помогло записывание своих целей.

— Еще полгода назад, выступая во втором дивизионе за «Носту», могли себя представить, что отдадите голевую передачу в поединке против "Спартака"

— Ну… О таком, наверное, не мечтал. Хотя, убежден, что мечтать нужно, а еще ставить перед собой определенные цели. Год назад я был вообще далек от премьер-лиги, выступал на КФК. Но нужно всегда много работать. Наверное, кто-то свыше оценил мои старания, и вот я уже в РФПЛ. Голевая передача, победа.

— Из второго дивизиона — сразу в премьер-лигу. Фантастика?

— Вы знаете, я в начале года пишу для себя цели, которые нужно выполнить в течение 365 дней. В начале 2017-го написал, что надо попасть в команду ФНЛ. Верил в это, мечтал. А видите, сразу оказался в премьер-лиге (смеется). Надо все время фиксировать свои цели и идти к ним, думать постоянно о них.

— Правда, что, играя в ПФЛ, делали видеонарезки своих матчей?

— Да. Даже когда еще играл в КФК, делал нарезки своих игр и посылал их во второй дивизион и даже в клубы первой лиги. Надеялся, что на меня обратят внимание. То есть пытался найти какие-то пути, чтобы поехать на просмотр.

— В премьер-лигу не отправляли?

— Нет. Я понимал, что на тот момент мне было 23 года, а я еще не играл даже во втором дивизионе… Никто на мои видеоролики не отреагировал. Но сейчас это уже неважно. ( Виталий АЙРАПЕТОВ

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