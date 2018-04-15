«Ювентус» громит «Сампдорию» и уходит в шестиочковый отрыв от «Наполи»

В матче 32-го тура итальянской Серии А туринский «Ювентус» на своем поле разгромил генуэзскую «Сампдорию» со счетом 3:0. "Ювентус" — «Сампдория» — 3:0 Голы: Манджукич, 45 — 1:0, Хеведес, 60 — 2:0, Хедира, 75 — 3:0. "Ювентус": Буффон, Хеведес, Ругани, Кьеллини, Асамоа, Хедира (Стураро, 81), Пьянич (Коста, 44), Матюиди, Куадрадо, Дибала (Бентанкур, 66), Манджукич. "Сампдория": Вивиано, Сала, Сильвестре, Феррара, Реджини, Прат, Торрейра, Баррето (Верре, 81), Рамирес (Капрари, 61), Квальярелла (Ковнацки, 46), Сапата.