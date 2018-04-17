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Британская полиция предоставила защиту судье матча «Реал» — «Ювентус»
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Британская полиция предоставила защиту судье матча «Реал» — «Ювентус» 

Газета.Ru 15 минут назад
Фото: Reuters
Британская полиция предоставила судье Майклу Оливеру защиту после четвертьфинального матча Лиги чемпионов между мадридским "Реалом" и туринским «Ювентусом», сообщает "Советский спорт".
"Мы знаем, что в социальных сетях публикуются сообщения об угрозах. Это совершенно неприемлемо, и те, кто пишет эти сообщения, должны знать, что их действия могут быть расценены как уголовное преступление", — приводит слова представителя британской полиции The Independent.
Ранее сообщалось, что арбитр из Великобритании после игры стал получать угрозы от возмущенных болельщиков. УЕФА осудил подобные действия фанатов.
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