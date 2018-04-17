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«Кротоне» — «Ювентус». Прогноз и ставки на матч 33-го тура итальянской Серии А 18 апреля
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«Кротоне» — «Ювентус». Прогноз и ставки на матч 33-го тура итальянской Серии А 18 апреля 

LiveSport.Ru 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
«Кротоне»
Ничья в поединке «Фиорентины» и «СПАЛа» позволила последнему оторваться от зоны вылета как раз на одно очко. Если вверху турнирной таблицы игра идет по-крупному, то внизу даже одно очко отрыва может спасти команду или свергнуть ее в забытие низших дивизионов.
«Кротоне» как раз в такой ситуации. Команда Вальтера Дзенги на расстоянии одного зачетного пункта от спасения. Но впереди у нее поединки с лидерами чемпионата: «Юве», «Лацио» и «Наполи».
Календарь и таблица Серии А  Правда, надежда у «пифагорейцев» есть: за последние десять матчей они сумели добыть ничьи против «Интера» и «Аталанты» (по 1:1) и чудом победили «Сампдорию» (4:1). Но в последующих пяти матчах «акулы» проиграли четыре раза. Только в матче с «Болоньей» удалось добыть три очка (1:0).
«Ювентус»
Все-таки нельзя называть туринский гранд «Старой Синьорой». У стариков такой выносливости нет, хотя… В любом случае, «Ювентус» в которые раз показал себя прекрасным игроком на длинной дистанции.
После ничьей с «Миланом» (0:0) «Наполи» отстает от «бьянконери» уже на шесть очков. Учитывая форму «Ювентуса», можно сказать, что Скудетто уже в руках Массимилиано Аллегри. После превосходной игры в Мадриде (3:1) «Юве» сорвал злость на «Сампдории» (3:0).
Вылет из Лиги чемпионов можно даже посчитать полезным — туринцы научились использовать стартовый натиск. Типичный прием мадридского «Реала» еще не так хорошо выходит у итальянского гранда, но он уже полностью «в ходу».
В первой половине матча против «Сапмы» «Ювентус» нанес десять ударов. Но реализация «зебр» под конец сезона сильно страдает, потому гол пришел под конец тайма. Во второй половине игра успокоилась, а эффективность выросла — 50% точных ударов и два гола.
Прогноз
После семи «сухих» матчей на выезде, «Ювентус» внезапно пропустил от «Беневенто» две «плюхи». Но аутсайдер уже просто психует и все силы бросает в атаку (было 16 ударов). «Кротоне» будет действовать осторожнее, мечтая только о ничьей.
Заметим, что даже в домашних матчах против «Наполи», «Аталанты» и «Ромы» «пифагорейцы» не наносили больше восьми ударов. Потому резонным считаем поставить на «сухую» победу «Ювентуса» за 2,00.
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