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Футболисты «Луча-Энергии» проиграли в Воронеже
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Футболисты «Луча-Энергии» проиграли в Воронеже 

Prim.News 13 минут назад
Они остались на 14-м месте в турнирной таблице.
Владивостокский футбольный клуб «Луч-Энергия» проиграл воронежскому «Факелу» в гостевом матче 33-ого тура первенства России среди команд Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Встреча двух коллективов, проходившая в Воронеже, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля, в составе которых отличились Андрей Семенов (в компенсированное к первому тайму время), Армен Амбарцумян (на 79-й) и Максим Осипенко (в компенсированное ко второму тайму время, с пенальти). За «Луч-Энергию» единственный гол на седьмой минуте провел нападающий Андрей Мязин. Полный протокол матча доступен здесь.
Статистика матча «Факел» — «Луч-Энергия»
Владение мячом. 55%:45% Удары — 12:10 Удары в створ — 8:4 Угловые — 8:5 Штрафные. 11:17 Вбрасывания. 39:20 Сэйвы — 3:5 Предупреждения. 2:1  Набрав в 33 матчах 35 очков, «Луч-Энергия» занимает 14-е место в турнирной таблице ФНЛ. Он лишь на балл опережает «Ротор-Волгоград», «Олимпиец» и «Томь». «Факел» идет последним (26 очков).
Комментарии тренеров команд
Александр Алферов, старший тренер «Луча-Энергии»:
— Получилась интересная игра, было много борьбы. Команды создали много голевых моментов. Но мы свои моменты не реализовали, а соперник забил. Отсюда и такой счет. Первый тайм мы провели хорошо, но нас психологически сломал «гол в раздевалку». Во втором тайме при счете 1:1 мы имели два хороших момента, но не забили.
Игорь Пывин, тренер «Факела»:
— План, который мы разрабатывали перед этой игрой, сработал. Ребята добились победы. Это самое главное. Хотя в первом тайме мы проигрывали много борьбы, этому соперник выглядел предпочтительнее. Гол нелепый пропустили. Во втором тайме ребята проявили характер. Видно было, что устали, но все же добились победы.
21 апреля «Луч-Энергия» сыграет на выезде с «Ротором-Волгоградом».
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