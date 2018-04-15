Футболисты «Луча-Энергии» проиграли в Воронеже

Они остались на 14-м месте в турнирной таблице.

Владивостокский футбольный клуб «Луч-Энергия» проиграл воронежскому «Факелу» в гостевом матче 33-ого тура первенства России среди команд Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Статистика матча «Факел» — «Луч-Энергия»

Владение мячом. 55%:45% Удары — 12:10 Удары в створ — 8:4 Угловые — 8:5 Штрафные. 11:17 Вбрасывания. 39:20 Сэйвы — 3:5 Предупреждения. 2:1 Набрав в 33 матчах 35 очков, «Луч-Энергия» занимает 14-е место в турнирной таблице ФНЛ. Он лишь на балл опережает «Ротор-Волгоград», «Олимпиец» и «Томь». «Факел» идет последним (26 очков).

Комментарии тренеров команд

— Получилась интересная игра, было много борьбы. Команды создали много голевых моментов. Но мы свои моменты не реализовали, а соперник забил. Отсюда и такой счет. Первый тайм мы провели хорошо, но нас психологически сломал «гол в раздевалку». Во втором тайме при счете 1:1 мы имели два хороших момента, но не забили.

Игорь Пывин, тренер «Факела»:

— План, который мы разрабатывали перед этой игрой, сработал. Ребята добились победы. Это самое главное. Хотя в первом тайме мы проигрывали много борьбы, этому соперник выглядел предпочтительнее. Гол нелепый пропустили. Во втором тайме ребята проявили характер. Видно было, что устали, но все же добились победы.

21 апреля «Луч-Энергия» сыграет на выезде с «Ротором-Волгоградом».