На матче в Воронеже в тренера «Луча-Энергии» запустили живым петухом

На матче в Воронеже в воскресенье, 15 апреля, в тренера клуба «Луч-Энергия» запустили живым петухом. Как рассказали фанаты воронежского «Факела» в группе «ВКонтакте» «Fiery Force», в конце первого тайма на трибуны пронесли живого петуха. Как болельщикам удалось это сделать, остается загадкой. Фанаты запустили петуха прямо к скамейке запасных, где находился тренер ФК «Луч-Энергия». Как объяснили фанаты, необычная акция прошла, чтобы отомстить главному тренеру клуба Александру Григоряну Напомним, 15 апреля воронежский «Факел» наконец-то прервал серию проигрышных игр. Подопечные Павла Гусева обыграли гостей из Владивостока со счетом 3:0.