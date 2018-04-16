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На матче в Воронеже в тренера «Луча-Энергии» запустили живым петухом
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На матче в Воронеже в тренера «Луча-Энергии» запустили живым петухом 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
На матче в Воронеже в воскресенье, 15 апреля, в тренера клуба «Луч-Энергия» запустили живым петухом.
Как рассказали фанаты воронежского «Факела» в группе «ВКонтакте» «Fiery Force», в конце первого тайма на трибуны пронесли живого петуха. Как болельщикам удалось это сделать, остается загадкой. Фанаты запустили петуха прямо к скамейке запасных, где находился тренер ФК «Луч-Энергия». Как объяснили фанаты, необычная акция прошла, чтобы отомстить главному тренеру клуба Александру Григоряну.
Напомним, 15 апреля воронежский «Факел» наконец-то прервал серию проигрышных игр. Подопечные Павла Гусева обыграли гостей из Владивостока со счетом 3:0.
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