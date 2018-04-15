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Валерий Карпин: Во втором тайме попросил ребят бежать вперед
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Валерий Карпин: Во втором тайме попросил ребят бежать вперед 

Советский спорт 59 минут назад
Фото: SovSport.Ru
— В первом тайме просил ребят, чтобы не атаковали, во втором попросил бежать вперед, — с такой шутки начал Карпин свою пресс-конференцию. — Если серьезно, то во время перерыва внесли коррективы в те вещи, которые не получались. Стали использовать пространство, которое оставлял соперник. Поэтому появилось больше остроты.
Сергей Передня: Доходили до штрафной «Ростова», а потом начинали что-то придумывать
— Юсупов провел на поле 90 минут после паузы. Вы были уверены, что он выдержит? — Нет. Спросил его в перерыве об этом, потом каждые 10 минут переспрашивал.
— Довольны ли вы игрой команды в защите? — Моментов у наших ворот почти не было. Считаю, что сыграли нормально.
«Ростов» набрал 30 очков и занимает 12-е место. У «СКА-Хабаровска» 13 очков и последнее место.
В следующем туре «СКА-Хабаровск» примет «Динамо», а «Ростов» на выезде сыграет с «Рубином».
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