Валерий Карпин: Во втором тайме попросил ребят бежать вперед

— В первом тайме просил ребят, чтобы не атаковали, во втором попросил бежать вперед, — с такой шутки начал Карпин свою пресс-конференцию. — Если серьезно, то во время перерыва внесли коррективы в те вещи, которые не получались. Стали использовать пространство, которое оставлял соперник. Поэтому появилось больше остроты.

Сергей Передня : Доходили до штрафной «Ростова», а потом начинали что-то придумывать

— Юсупов провел на поле 90 минут после паузы. Вы были уверены, что он выдержит? — Нет. Спросил его в перерыве об этом, потом каждые 10 минут переспрашивал.

— Довольны ли вы игрой команды в защите? — Моментов у наших ворот почти не было. Считаю, что сыграли нормально.

«Ростов» набрал 30 очков и занимает 12-е место. У «СКА-Хабаровска» 13 очков и последнее место.

В следующем туре «СКА-Хабаровск» примет «Динамо», а «Ростов» на выезде сыграет с «Рубином».