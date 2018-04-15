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Передня — о матче с «Ростовом»: просил ребят: «Бейте-бейте, прострелы, бегите»
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Передня — о матче с «Ростовом»: просил ребят: «Бейте-бейте, прострелы, бегите» 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер «СКА-Хабаровск» Сергей Передня подвёл итоги гостевого матча 26-го тура РФПЛ с «Ростовом» (0:2).
«До гола ребята, в принципе, выполняли установку. Но вот опять стандарт, говорили об этом, но упустили девятого номера. Конечно, во втором тайме пошли перестановки, начали рисковать, появились у нас разрывы, и «Ростов» добавил. Нам было тяжело. Подходы были, но без ударов голов не будет.
Федотов дошёл до 16 метров — бей, а он под себя мяч убирает. Секульский — тоже. Просил ребят: «Бейте-бейте, прострелы, бегите». Но вот не получается пока. Ребята — не все, конечно — стараются играть в футбол. По самоотдаче нет претензий», — сказал Передня в эфире телеканала «Наш футбол».
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