Тренер «СКА-Хабаровска»: на «Ростов-Арене» созданы все условия для хорошего футбола

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 апреля. / ТАСС /. «Ростов-Арена» обладает всем необходимым для хорошей игры в футбол. Такое мнение журналистам высказал главный тренер клуба «СКА— Хабаровск» Сергей Передня

"Ростов-Арена", построенная к чемпионату мира 2018 года, в воскресенье приняла первый тестовый матч — во встресе 26-го тура чемпионата страны «Ростов» обыграл «СКА— Хабаровск» со счетом 1:0.

"Все великолепно, замечательно. Рад, что такая арена открылась в Ростове. Хорошее поле, и созданы все условия для хорошего футбола", — поделился впечатлениями Передня.

По словам тренера, он использовал факт открытия стадиона для мотивации игроков. «Мы ждали, что хозяева пойдут вперед, старались сдерживать атаки, но стандарт сыграл за „Ростов“. В раздевалке ребятам сказал: „Мужики, выйдете, поиграйте, такое поле, такой стадион, что нам терять, бейтесь“. После этого чуть активнее начали играть», — рассказал он.

Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Ростов-на-Дону примет четыре матча группового этапа турнира: Бразилия — Швейцария (17 июня), Уругвай — Саудовская Аравия (20 июня), Южной Корея — Мексика (23 июня), Исландия — Хорватия (26 июня), и одну встречу 1/8 финала (2 июля).