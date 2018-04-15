Страхов выиграл велогонку GP Beiras e Serra da Estrela

Российский гонщик Дмитрий Страхов, выступающий за команду «Локосфинкс», одержал победу в общем зачёте многодневной велогонки GP Beiras e Serra da Estrela, которая проходила в Португалии.

Победу на третьем, заключительном этапе одержал Марио Гонсалес из Sporting Clube de Portugal/Tavira, проехавший дистанцию в 166,5 километра за 4 часа 8 минут и 19 секунд.

Страхов перед заключительным этапом был вторым в общем зачёте, уступая португальцу Сезару Фонте из W52/FC Porto 6 секунд. В гонке россиянин отыграл только 2 секунды. Но благодаря бонусным секундам именно Страхов, а не Фонте поднялся на подиум в качестве победителя. Третьим стал ещё один португалец Хони Брандау из Sporting Clube de Portugal/Tavira.