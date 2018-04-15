Ещё
Страхов выиграл велогонку GP Beiras e Serra da Estrela
Далее:
Читайте также:
Ещё

Страхов выиграл велогонку GP Beiras e Serra da Estrela 

Чемпионат.com 1 час назад
Российский гонщик Дмитрий Страхов, выступающий за команду «Локосфинкс», одержал победу в общем зачёте многодневной велогонки GP Beiras e Serra da Estrela, которая проходила в Португалии.
Победу на третьем, заключительном этапе одержал Марио Гонсалес из Sporting Clube de Portugal/Tavira, проехавший дистанцию в 166,5 километра за 4 часа 8 минут и 19 секунд.
Страхов перед заключительным этапом был вторым в общем зачёте, уступая португальцу Сезару Фонте из W52/FC Porto 6 секунд. В гонке россиянин отыграл только 2 секунды. Но благодаря бонусным секундам именно Страхов, а не Фонте поднялся на подиум в качестве победителя. Третьим стал ещё один португалец Хони Брандау из Sporting Clube de Portugal/Tavira.
Чемпионат.com: последние новости
Передня – о матче с «Ростовом»: просил ребят: «Бейте-бейте, прострелы, бегите» Карпин: не согласен, что «Ростов» играл идеально во втором тайме «Вердер» сыграл вничью с «РБ Лейпциг»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Смолов показал фото бутсы после предупреждения1
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым17
Муса спас «ЦСКА» от поражения в матче с «Уфой»
В «Газпроме» рассказали о будущем «Зенита»3
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение