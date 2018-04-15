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«Хетафе» дома победил «Эспаньол»
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«Хетафе» дома победил «Эспаньол» 

Спорт-Экспресс 59 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
«Эспаньол» в рамках 32-го тура чемпионата Испании в гостях проиграл «Хетафе» со счетом 0:1. Гол на 53-й минуте забил Дамиан Суарес.
"Хетафе" поднялся на 10-ю позицию в турнирной таблице, имея в активе 42 очка. «Эспаньол» остался на 16-й строчке, заработав 36 очков.
Чемпионат Испании
32-й тур  "Хетафе" — «Эспаньол» — 1:0 (0:0)
Гол: Суарес, 53 (1:0).
"Хетафе": Гуаита, Кабрера, Суарес, Джене, Бруно Гонсалес, Фламини, Портильо, Фажр, Реми (Мора, 66), Анхель (Хорхе Молина, 76), Ндиай (Антунеш, 86).
"Эспаньол": Пау Лопес, Вила, Давид Лопес, Наварро, Эрмосо, Хурадо (Пьятти, 57), Санчес (Гранеро, 65), Дардер, Мелендо (Серхио Гарсия, 70), Леу Баптистан, Морено.
Предупреждения: Анхель, 40. Дардер, 52. Давид Лопес, 56. Фламини, 58. Ндиай, 86. Хорхе Молина, 90+1. Мора, 90+2.
Удаление: Фламини (Хетафе), 61.
Судья: Мелеро Лопес (Испания).
15 апреля. Хетафе. Стадион «Coliseum Alfonso Perez».
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