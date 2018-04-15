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Российский велогонщик Закарин потерял пять позиций в новом рейтинге UCI
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Российский велогонщик Закарин потерял пять позиций в новом рейтинге UCI 

RT на русском 1 час назад
В новой версии рейтинга Международного союза велосипедистов (UCI) российский велогонщик Ильнур Закарин потерял пять позиций и занимает 122-е место.
Как сообщает официальный сайт организации, с начала сезона Закарин, выступающий за команду Katusha-Alpecin, набрал 66 очков.
Лидером рейтинга UCI остаётся представитель Словакии Петер Саган из Bora-Hansgrohe. На второй позиции расположился испанец Алехандро Вальверде, представляющий Movistar, а третьим идёт голландский лидер Quick-Step Floors Ники Терпстра.
Ранее Закарин рассказал о своём боевом весе и рационе питания.
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