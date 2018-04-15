Российский велогонщик Закарин потерял пять позиций в новом рейтинге UCI

В новой версии рейтинга Международного союза велосипедистов (UCI) российский велогонщик Ильнур Закарин потерял пять позиций и занимает 122-е место.

Как сообщает официальный сайт организации, с начала сезона Закарин, выступающий за команду Katusha-Alpecin, набрал 66 очков.

Лидером рейтинга UCI остаётся представитель Словакии Петер Саган из Bora-Hansgrohe. На второй позиции расположился испанец Алехандро Вальверде, представляющий Movistar, а третьим идёт голландский лидер Quick-Step Floors Ники Терпстра.

Ранее Закарин рассказал о своём боевом весе и рационе питания.