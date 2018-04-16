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Саган лидирует в рейтинге Мирового тура, Закарин занимает 17-е место
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Саган лидирует в рейтинге Мирового тура, Закарин занимает 17-е место 

Чемпионат.com 49 минут назад
Словацкий велогонщик Петер Саган лидирует в общем зачёте Мирового тура. Он опережает испанца Алехандро Вальверде и голландца Ники Терпстру. Россиянин Ильнур Закарин располагается на 122-й строчке рейтинга. В зачёте наций лидируют итальянцы, а российская команда занимает 17-е место.
Велошоссе. Мировой тур. Индивидуальный зачёт
1. Петер Саган (Словакия, Bora-Hansgrohe) — 1901
2. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) — 1304
3. Ники Терпстра (Нидерланды, Quick Step Floors) — 1297…
122. Ильнур Закарин (Россия, Katusha–Alpecin) — 66  123. Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha–Alpecin) — 66…
233. Павел Кочетков (Россия, Katusha–Alpecin) — 32…
278. Сергей Чернецкий (Россия, «Астана») — 8.
Команды
1. Quick-Step Floors (Бельгия) — 5626
2. Bora-Hansgrohe (Германия) — 3711
3. Mitchelton-Scott (Австралия) — 3695,99.
Рейтинг наций
1. Италия — 15 310,57  2. Бельгия — 14 416,57  3. Франция — 11 488…
17. Россия — 3329,33.
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