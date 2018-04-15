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Рэнди Карлайл: Перевернуть страницу и начать все с чистого листа совсем не сложно
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Рэнди Карлайл: Перевернуть страницу и начать все с чистого листа совсем не сложно 

Советский спорт 1 час назад
— Сегодняшний матч был намного более равным, чем первый. Хотя в средней зоне нам еще есть над чем поработать. Похоже, игроки и сами были удивлены, что им многое удавалось. Когда мы упрощаем игру, то у нас получается создавать проблемы сопернику. Сейчас же мы совершаем слишком много попыток, чтобы пройти среднюю зону.
Перевернуть страницу и начать все с чистого листа совсем не сложно. Мы делаем это постоянно. За 82 матча в регулярном сезоне можно найти множество рычагов перезагрузки. Мы полностью отдаем себе отчет в том, какие усилия нам предстоит приложить у них в гостях. Их трибуны будут бурлить. Исторически домашние матчи они начинают очень жестко и быстро. Они реально выскочат на нас, к чему лучше быть готовыми, — передает слова Карлайла официальный сайт НХЛ.
Добавим, что после этой встречи счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу «Шаркс». Следующий матч состоится на арене SAP Center в Сан-Хосе во вторник и начнется в 05:30 по московскому времени.
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