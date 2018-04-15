Юсупов: Карпин в любой момент может разговаривать на повышенных тонах

Полузащитник «Ростова» Артур Юсупов прокомментировал свою игру в домашнем матче 26-го тура РФПЛ со «СКА-Хабаровск» (2:0) и поделился мнением о главном тренере команды Валерии Карпине

«Чувствую себя прекрасно. Полгода без футбола дались тяжело, но с сегодняшнего дня чувствую себя лучше. Хочется сказать огромное спасибо болельщикам, помню каждое их действие, каждый комментарий. Буду стараться на поле благодарить их, если будет получаться.

Считаю, что для первого матча сыграл неплохо, но можно играть лучше. Причём второй тайм, когда ноги подустали, провёл лучше, чем первый. Значит, дело не в ноге, а в голове. Может быть, в первом тайме чуть уверенности не хватало. Будем над этим работать, и я думаю, что впереди будут матчи лучше, чем сегодня. Хотя сегодня тоже была неплохая игра.

Хочется сказать спасибо за доверие тренерскому штабу, потому что неделю тренировался в общей группе, неплохо тренировался. Валерий Георгиевич сказал, что буду играть. Огромное ему за это спасибо. Карпин говорит, что в перерыве был разговор на повышенных тонах? Честно говоря, я был в своих мыслях, поэтому даже не понял. Валерий Георгиевич — человек эмоциональный, может в любой момент разговаривать на повышенных тонах. Все к этому привыкли.

Я считаю, перед этим матчем у нас было тяжёлое психологическое состояние, потому что нельзя было не выигрывать. Когда такое давление, трудно раскрепоститься. Поэтому, думаю, если бы у нас было лучше психологическое состояние, то и сыграли бы мы лучше. Считаю, следующая игра для нас будет легче», — сказал Юсупов в передаче «После футбола».