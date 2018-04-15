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Карпин назвал поле на стадионе ЧМ-2018 «Ростов-Арена» великолепным
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Карпин назвал поле на стадионе ЧМ-2018 «Ростов-Арена» великолепным 

Газета.Ru 22 минуты назад
Фото: РИА Новости
Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин оценил поле на стадионе «Ростов-Арена», который будет принимать матчи чемпионата мира — 2018. Слова специалиста приводит ТАСС.
"Мне как-то трудно сравнивать, больше людям на трибунах вопрос. Могу оценить лишь поле и вид со скамейки. На поле тренировались, оно великолепное, надеюсь, будет еще лучше. И вид с поля великолепный", — отметил Карпин.
Ранее «Ростов» одержал победу над «СКА-Хабаровском» на первом тестовом матче стадиона в рамках 26-го тура Российской премьер-лиги (РФПЛ) со счетом 2:0.
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