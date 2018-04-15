Карпин назвал поле на стадионе ЧМ-2018 «Ростов-Арена» великолепным

Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин оценил поле на стадионе «Ростов-Арена», который будет принимать матчи чемпионата мира — 2018. Слова специалиста приводит ТАСС

"Мне как-то трудно сравнивать, больше людям на трибунах вопрос. Могу оценить лишь поле и вид со скамейки. На поле тренировались, оно великолепное, надеюсь, будет еще лучше. И вид с поля великолепный", — отметил Карпин.

Ранее «Ростов» одержал победу над «СКА-Хабаровском» на первом тестовом матче стадиона в рамках 26-го тура Российской премьер-лиги (РФПЛ) со счетом 2:0.