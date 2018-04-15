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Хохлов: «Головин не имел права вести себя таким образом»
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Хохлов: «Головин не имел права вести себя таким образом» 

SPORT24.ru 1 час назад
Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал эпизод в матче «Уфа» — ЦСКА, в котором игрок гостей Александр Головина ударил Бояна Йокича. После фола Йокича на Головине игрок «армейцев» толкнул соперника двумя ногами, за что получил желтую карточку.
”Я понимаю, что это эмоции, но Головин не имел права вести себя таким образом. Что касается системы видеоповторов, то я двумя руками за, нужно вводить ее в чемпионате России”, — сказал Хохлов в программе «После футбола» на телеканале «Матч ТВ».
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