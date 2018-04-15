Хохлов: «Смолов никогда не был симулянтом»

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал эпизод с симуляцией Федора Смолова в игре «Краснодар» — «Арсенал» (3:0). Арбитр показал Смолову желтую карточку, сам нападающий остался сильно недоволен таким решением. Карточка стала для нее четвертой в сезоне, Смолов должен пропустить матч с ЦСКА.

”Важно понимать, что Смолов никогда не был симулянтом. Да, судья уже достал желтую карточку, но все равно: когда Смолов начал на поле показывать ему разорванную бутсу, арбитр должен был отменить решение прямо там”, — сказал Хохлов в программе «После футбола» на телеканале «Матч ТВ».