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Хохлов: «Смолов никогда не был симулянтом»
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Хохлов: «Смолов никогда не был симулянтом» 

SPORT24.ru 1 час назад
Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал эпизод с симуляцией Федора Смолова в игре «Краснодар» — «Арсенал» (3:0). Арбитр показал Смолову желтую карточку, сам нападающий остался сильно недоволен таким решением. Карточка стала для нее четвертой в сезоне, Смолов должен пропустить матч с ЦСКА.
”Важно понимать, что Смолов никогда не был симулянтом. Да, судья уже достал желтую карточку, но все равно: когда Смолов начал на поле показывать ему разорванную бутсу, арбитр должен был отменить решение прямо там”, — сказал Хохлов в программе «После футбола» на телеканале «Матч ТВ».
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