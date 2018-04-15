Аллегри поблагодарил Пьянича за травму, полученную в матче «Ювентуса» и «Сампдории»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал победу над «Сампдорией» в матче 30-го тура итальянской Серии А, в шутку поблагодарив Миралема Пьянича за полученную травму.

”Я должен поблагодарить Миралема Пьянича, поскольку его травма позволила мне внести изменения. Дуглас Коста должен был выйти на поле, но не так рано. Что касается отрыва от «Наполи», то «Ювентус» не является главным фаворитом Серии А”, — сказал Аллегри, чьи слова приводит Mediaset Premium.

Ранее Пьянич получил травму в матче «Ювентуса» и «Сампдории», а заменивший его Дуглас Коста отдал три голевых передачи. в пользу «Юве».