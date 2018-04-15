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Семак: «К сожалению, одна наша ошибка…»
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Семак: «К сожалению, одна наша ошибка…» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер «Уфы» Сергей Семак подвёл итоги матча с ЦСКА (1:1) на пресс-конференции.
— Инициативой больше «армейцы» владели. В принципе, нам удалось несколько хороших атак, в которых отличились, и момент у Живоглядова был очень хорошим, выход один на один, и забили мяч очень красивый, хороший. Во втором тайме вышли гораздо более активнее и первую половину второго тайма провели замечательно и должны были забивать, увеличивать наше преимущество и решать исход матча. Это был период, когда мы владели преимуществом, создавали моменты и играли хорошо. К сожалению, одна наша ошибка… да, были еще какие-то помарки, естественно, и у «армейцев» моменты были, сравняли счет. Уже после этого психологическое преимущество на их стороне было, не так остро стали атаковать. Результатом расстроены, но это футбол, и ничего не сделать.
— Живоглядов не забил стопроцентный гол, во втором моменте заигрался и потерял мяч. Причина этого усталость, из-за которой вы его заменили?
— Да, у него не столько усталость, сколько проблемы медицинского характера. Он до этого пропускал занятия, и есть у него определенные ограничения, с этим связана его замена. В принципе, играет очень активно, но, к сожалению, реализация… Два стопроцентных момента, которые у него были, хотя бы один забил, и было бы здорово. Он играл очень активно, во втором тайме много остроты было с его фланга. Что касается качества реализации, то здесь еще много работ. По фолу — это обычный фол в центре поля, это никак напрямую не связано с тем пропущенным мячом, здесь уже ошибка обороны.
— Как вам Джемал Табидзе на краю? Не открыли ли еще нового крайнего защитника?
— У нас были моменты, когда мы его и раньше использовали на этой позиции. К сожалению, Боян Йокич получил травму, пришлось его менять. Вышли из этой ситуации таким способом. Я думаю, он сыграл здорово.
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