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Артур Юсупов: «Полгода без футбола дались тяжело»
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Артур Юсупов: «Полгода без футбола дались тяжело» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Полузащитник «Ростова» Артур Юсупов, проведший сегодня первый матч после тяжелой травмы, поблагодарил болельщиков за поддержку. Также футболист сказал спасибо тренерскому штабу дончан.
— Чувствую себя прекрасно, — сказал в эфире программы «После футбола» на канале «Матч ТВ» Юсупов. — Полгода без футбола дались тяжело. С каждым днем чувствую себя лучше.
— Самая главная поддержка, которая была за эти шесть месяцев?
— Хочется сказать огромное спасибо болельщикам. Я всё помню. Каждое их действие, каждый комментарий. Буду стараться благодарить их на поле.
— Как оцениваешь свою готовность и игру сегодня?
— Для первого матча сыграл неплохо. Второй там провел лучше, чем первый. Значит не в колене дело, дело в голове. Возможно, уверенности в первом тайме не хватало. Будем над этим работать.
— Первый матч под руководством Карпина. Как это?
— Спасибо за доверие тренерскому штабу. Всего неделю тренировался в общей группе. Что сказал Карпин в перерыве? Честно говоря был в своих мыслях.
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