Артур Юсупов: «Полгода без футбола дались тяжело»

Полузащитник «Ростова» Артур Юсупов , проведший сегодня первый матч после тяжелой травмы, поблагодарил болельщиков за поддержку. Также футболист сказал спасибо тренерскому штабу дончан.

— Чувствую себя прекрасно, — сказал в эфире программы «После футбола» на канале «Матч ТВ» Юсупов. — Полгода без футбола дались тяжело. С каждым днем чувствую себя лучше.

— Самая главная поддержка, которая была за эти шесть месяцев?

— Хочется сказать огромное спасибо болельщикам. Я всё помню. Каждое их действие, каждый комментарий. Буду стараться благодарить их на поле.

— Как оцениваешь свою готовность и игру сегодня?

— Для первого матча сыграл неплохо. Второй там провел лучше, чем первый. Значит не в колене дело, дело в голове. Возможно, уверенности в первом тайме не хватало. Будем над этим работать.

— Первый матч под руководством Карпина. Как это?

— Спасибо за доверие тренерскому штабу. Всего неделю тренировался в общей группе. Что сказал Карпин в перерыве? Честно говоря был в своих мыслях.