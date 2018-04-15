«Бенфика» уступила «Порту» и упустила лидерство в чемпионате Португалии 

Единственный мяч на 90-й минуте забил Эктор Эеррера «Бенфика» с 74 очками опустилась на второе место в чемпионате Португалии. У «Порту» 76 очков и первое место.
В следующем туре «Порту» примет «Сетубал», а «Бенфика» на выезде сыграет с «Эшторилом».
Чемпионат Португалии 30-й тур «Бенфика» — «Порту» — 0:1 Гол: Эррера, 90 «Бенфика»: Варела, Алмейда, Жардел, Диас, Гримальдо, Пицци (Сеферович, 87), Фейса, Живкович, Рафа Силва (Сальвио, 66), Рауль Хименес, Черви (Самарис, 74).
«Порту»: Касильяс, Перейра, Фелипе, Маркано, Тельес, Браими, Эррера, Оливейра (Торрес, 74), Отавио (Корона, 80), Марега, Тикиньо (Абубакар, 83).