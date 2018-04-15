«Бенфика» уступила «Порту» и упустила лидерство в чемпионате Португалии

Единственный мяч на 90-й минуте забил Эктор Эеррера «Бенфика» с 74 очками опустилась на второе место в чемпионате Португалии. У «Порту» 76 очков и первое место.

В следующем туре «Порту» примет «Сетубал», а «Бенфика» на выезде сыграет с «Эшторилом».

«Порту»: Касильяс, Перейра, Фелипе, Маркано, Тельес, Браими, Эррера, Оливейра (Торрес, 74), Отавио (Корона, 80), Марега, Тикиньо (Абубакар, 83).