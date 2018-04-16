Шесть полицейских пострадали в стычке с футбольными фанатами в Португалии

Шесть полицейских пострадали в результате стычки с футбольными фанатами в португальском Лиссабоне.

После матча чемпионата Португалии по футболу «Бенфика» — «Порту», завершившегося победой гостей со счётом 1:0, полицейские организовали коридор для выхода со стадиона для болельщиков «Порту». Фанаты «Бенфики» решили вмешаться в это, что вынудило сотрудников правоохранительных органов применить силу, было вызвано подкрепление, сообщает record.pt.

Полицейские были закиданы бутылками, камнями и пиротехникой. В результате инцидента шесть сотрудников правопорядка пострадали, семь фанатов арестовано.

Ранее сообщалось, что более 50 человек были задержаны полицией из-за беспорядков во время матча четвёртого дивизиона чемпионата Румынии по футболу.