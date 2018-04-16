Шесть полицейских пострадало в ходе беспорядков после матча «Порту» и «Бенфики»

В результате беспорядков с болельщиками «Бенфики» после матча 30-го тура чемпионата Португалии с «Порту» пострадало шесть полицейских. Об этом сообщает ТАСС.

По информации газеты Record, фанаты лиссабонского клуба устроили беспорядки. Они бросали бутылки, камни и петарды. В результате хулиганских действий ранения получили шесть полицейских. Сотрудники правоохранительных органов задержали в итоге семь человек.

Болельщики «Порту» во время беспорядков находились на трибунах стадиона, стражи порядка вывели их только после того, как взяли под контроль ситуацию вокруг арены «Бенфики».

Встреча завершилась победой «Порту» благодаря мячу на 90-й минуте. «Порту» обошел «Бенфику» в борьбе за лидерство.

В активе команды 76 очков. «Бенфика» занимает второе место (74). Третьим идет «Спортинг» (71).