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В матче за шесть очков «Порту» обыграл «Бенфику», благодаря голу на 90-й минуте
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В матче за шесть очков «Порту» обыграл «Бенфику», благодаря голу на 90-й минуте 

Soccer News 47 минут назад
Фото: Soccer News
В центральном матче 30-го тура чемпионата Португалии лиссабонская «Бенфика» в родных стенах минимально уступила «Порту». Победа позволила «драконам» обойти «орлов» в турнирной таблице, став единоличным лидером за четыре тура до конца чемпионата.
"Бенфика" — «Порту» — 0:1  Гол: Эррера, 90.
"Бенфика": Варела, Алмейда, Жардел, Диаш, Гримальдо, Пицци (Сеферович, 87), Фейса, Живкович, Силва (Сальвио, 66), Хименес, Серви (Самарис, 74).
"Порту": Касильяс, Перейра, Фелипе, Маркано, Теллес, Браими, Эррера, Оливейра (Торрес, 74), Отавио (Корона, 80), Марега, Соарес (Абубакар, 83).
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