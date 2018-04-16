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Гаттузо: «Милан» на правильном пути и поднимает планку всё выше"
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Гаттузо: «Милан» на правильном пути и поднимает планку всё выше" 

Евро-футбол.Ру 5 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Наставник «Милана» Дженнаро Гаттузо высказался о ничейном исходе матча с «Наполи» (0:0) в рамках 32 тура Серии А.
"Мы ожидали, что соперник будет много владеть мячом, и у них будут голевые моменты. У нас получилось нейтрализовать все преимущества «Наполи».
Безусловно, «Милану» нужно прибавлять еще во многих аспектах. Но я считаю, что мы на правильном пути и поднимаем планку все выше", — цитирует тренера Mediaset Premium.
После 32 туров «россонери» занимают шестое место в Серии А, отставая от идущего пятым «Интера» на семь баллов.
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