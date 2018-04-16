Гаттузо: «Милану» необходимо во многом прибавлять, однако мы на правильном пути»

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо подвел итоги матча 32-го тура Серии А с «Наполи» (0:0).

«Мы прекрасно знали, что «Наполи» будет владеть мячом, что у них будут моменты, однако мы сумели нейтрализовать все преимущества соперника. Конечно, «Милану» необходимо прибавлять еще в очень многих аспектах, но мы на правильном пути и поднимаем планку все выше.

Доволен игрой команды, особенно — Доннаруммой. Дело не только лишь в его спасении на последних минутах, а в игре в течении всего матча. Он постоянно демонстрирует высокий класс и хладнокровие», — приводит слова Гаттузо Mediaset Premium.