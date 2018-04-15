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Карпин: боязнь проиграть мешает игрокам «Ростова» показывать свой футбол
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Карпин: боязнь проиграть мешает игрокам «Ростова» показывать свой футбол 

ТАСС 47 минут назад
Фото: ТАСС
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 апреля. /ТАСС/. Турнирное положение в чемпионате России сказывается на игре футболистов «Ростова». Об этом журналистам рассказал главный тренер команды Валерий Карпин.
"Ростов" в воскресенье обыграл «СКА-Хабаровск» в 26-м туре чемпионата страны со счетом 2:0. Ростовчане занимают 12-е место в турнирной таблице с 30 очками, однако идущий следом «Амкар» имеет 28 очков и игру в запасе. 13-е и 14-е места по итогам чемпионата дают право сыграть в стыковых матчах за право остаться в премьер-лиге с командой Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
"Турнирное положение сказывается, как сказалось в игре с «Локомотивом» (в 25-м туре ростовчане уступили со счетом 0:1 — прим. ТАСС). Боязнь проиграть мешает футболистам, появляется скованность. Неделю работали над этим, вроде получше сегодня, но и в соперниках был не «Локомотив», — рассказал Карпин.
Тренер отметил, что доволен обороной и недоволен атакой команды. «У наших ворот не создавали моментов, обороной доволен. В первом тайме были проблемы с созиданием. Гораздо сложнее организовать игру в созидании, проблема созидания есть», — поделился специалист.
"Однозначно тяжелая победа, особенно с психологической точки зрения — нам нельзя проигрывать. Сегодня ребята молодцы, показали себя стойкими бойцами", — отметил он.
В следующем туре «Ростов» 21 апреля сыграет на выезде с "Рубином".
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