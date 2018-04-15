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Тренер «Ростова» Карпин рассказал о причинах неудачных результатов клуба
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Тренер «Ростова» Карпин рассказал о причинах неудачных результатов клуба 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал о том, что сказывается на игре футболистов «Ростова». Об этом сообщает ТАСС.
"Турнирное положение сказывается, как сказалось в игре с «Локомотивом». Боязнь проиграть мешает футболистам, появляется скованность. Неделю работали над этим, вроде получше сегодня, но и в соперниках был не «Локомотив», — сказал Карпин.
Тренер также добавил, что проблема в атакующей части команды.
"У наших ворот не создавали моментов, обороной доволен. В первом тайме были проблемы с созиданием. Гораздо сложнее организовать игру в созидании, проблема созидания есть", — поделился специалист.
Ранее «Ростов» одержал победу над «СКА-Хабаровском» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РФПЛ) со счетом 2:0.
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