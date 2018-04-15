Тренер «Ростова» Карпин рассказал о причинах неудачных результатов клуба

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал о том, что сказывается на игре футболистов «Ростова». Об этом сообщает ТАСС.

"Турнирное положение сказывается, как сказалось в игре с «Локомотивом». Боязнь проиграть мешает футболистам, появляется скованность. Неделю работали над этим, вроде получше сегодня, но и в соперниках был не «Локомотив», — сказал Карпин.

Тренер также добавил, что проблема в атакующей части команды.

"У наших ворот не создавали моментов, обороной доволен. В первом тайме были проблемы с созиданием. Гораздо сложнее организовать игру в созидании, проблема созидания есть", — поделился специалист.

Ранее «Ростов» одержал победу над «СКА-Хабаровском» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РФПЛ) со счетом 2:0.