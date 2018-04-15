Бачуайи сломал ногу

Нападающий дортмундской «Боруссии» Миши Бачуайи получил серьёзную травму в матче чемпионата Германии против «Шальке» (0:2).

По информации журналиста Жана Ааге Фьорфофта, Бачуайи сломал ногу.

Скорее всего, форвард не сыграет до конца сезона.