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Бачуайи сломал ногу
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Бачуайи сломал ногу 

Евро-футбол.Ру 44 минуты назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Нападающий дортмундской «Боруссии» Миши Бачуайи получил серьёзную травму в матче чемпионата Германии против «Шальке» (0:2).
По информации журналиста Жана Ааге Фьорфофта, Бачуайи сломал ногу.
Скорее всего, форвард не сыграет до конца сезона.
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