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Карп: «Мне кажется, ЦСКА на одном уровне с „Локомотивом“
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Карп: «Мне кажется, ЦСКА на одном уровне с „Локомотивом“ 

Евро-футбол.Ру 45 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Полузащитник «Уфы» Кэтелин Карп подвёл итоги матча с ЦСКА (1:1) в смешанной зоне.
— Да, нам не удалось удержать преимущество. Мне кажется, надо было сначала забивать свои моменты, три момента стопроцентных было, и закрывать игру. Так получилось, что в конце пропустили.
— Как вы считаете, был офсайд?
— Я не видел момента, надо смотреть.
— Вы владели преимуществом, ЦСКА вообще потерял нити игры. И вот эти замены состоялись. В какой момент игру упустили? Потому что потом «армейцы» стали игрой управлять.
— Мы не забивали свои моменты, а ЦСКА — это великий клуб, у которого тоже бывают моменты, был реализован один из них.
— Почему в первом тайме команда больше играла на отбой? Была такая установка?
— Установки не было такой, но так получилось. Мы вели 1:0, игрокам ЦСКА надо было забивать, и они нас прессинговали.
— Что случилось в момент, когда «Уфа» пропустила?
— Надо разбирать на теории. Сергей Богданович скажет, какие ошибки были.
— В следующем туре вас ждет выезд в Черкизово. Вы думаете, сейчас «Локомотив» сильнее по игре, чем ЦСКА?
— ЦСКА тоже высокое место занимает, поэтому, мне кажется, одинаковый уровень.
— Насколько важно было после поражения в Туле дома удачно сыграть с ЦСКА и хотя бы очки набрать?
— Мы хотели выиграть сегодня. Я думаю, все болельщики видели, что мы хотели выиграть сегодня. Не получилось, идем дальше.
— Чувствовалось, что сегодня ЦСКА был уставшим?
— Если они забивали в конце матча, я думаю, что не чувствовалось.
— Поле сегодня пылило, не мешало это играть?
— Да, было сложновато играть, но это одинаковое поле для обеих команд.
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