Карп: «Мне кажется, ЦСКА на одном уровне с „Локомотивом“

Полузащитник «Уфы» Кэтелин Карп подвёл итоги матча с ЦСКА (1:1) в смешанной зоне.

— Да, нам не удалось удержать преимущество. Мне кажется, надо было сначала забивать свои моменты, три момента стопроцентных было, и закрывать игру. Так получилось, что в конце пропустили.

— Как вы считаете, был офсайд?

— Я не видел момента, надо смотреть.

— Вы владели преимуществом, ЦСКА вообще потерял нити игры. И вот эти замены состоялись. В какой момент игру упустили? Потому что потом «армейцы» стали игрой управлять.

— Мы не забивали свои моменты, а ЦСКА — это великий клуб, у которого тоже бывают моменты, был реализован один из них.

— Почему в первом тайме команда больше играла на отбой? Была такая установка?

— Установки не было такой, но так получилось. Мы вели 1:0, игрокам ЦСКА надо было забивать, и они нас прессинговали.

— Что случилось в момент, когда «Уфа» пропустила?

— Надо разбирать на теории. Сергей Богданович скажет, какие ошибки были.

— В следующем туре вас ждет выезд в Черкизово. Вы думаете, сейчас «Локомотив» сильнее по игре, чем ЦСКА?

— ЦСКА тоже высокое место занимает, поэтому, мне кажется, одинаковый уровень.

— Насколько важно было после поражения в Туле дома удачно сыграть с ЦСКА и хотя бы очки набрать?

— Мы хотели выиграть сегодня. Я думаю, все болельщики видели, что мы хотели выиграть сегодня. Не получилось, идем дальше.

— Чувствовалось, что сегодня ЦСКА был уставшим?

— Если они забивали в конце матча, я думаю, что не чувствовалось.

— Поле сегодня пылило, не мешало это играть?

— Да, было сложновато играть, но это одинаковое поле для обеих команд.