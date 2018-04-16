Кэтэлин Карп: Считаю, что «Локомотив» и ЦСКА команды одного уровня 

— Сложная игра. Нам не удалось удержать преимущество, нужно было реализовывать свои моменты. Создали три стопроцентных, надо было закрывать игру, — передает слова Карпа Rusfootball.Info. — Затем пропустили. Это же ЦСКА, великий клуб, у них нет особых проблем с реализацией.
— Сказалась ли усталость ЦСКА после матча с «Арсеналом»?
— Если они забили в конце, то о какой усталости можно говорить?
— Почему в первом тайме больше играли на отбой, была такая установка?
— Установки не было, так получилось из-за их прессинга.
— Что случилось в эпизоде с пропущенным голом?
— Надо разбирать на теории, Сергей Богданович скажет, какие ошибки допустили, пока не могу сказать.
— Вас ждет выезд в Черкизово. «Локомотив» сильнее по игре, чем ЦСКА?
— Они наверху, ЦСКА тоже высоко. Считаю, что это команды одного уровня.
— Насколько важно было после двух поражений набрать очки?
— Мы хотели выиграть, все видели это. Не получилось, идем дальше.