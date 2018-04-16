Кэтэлин Карп: Считаю, что «Локомотив» и ЦСКА команды одного уровня

— Сложная игра. Нам не удалось удержать преимущество, нужно было реализовывать свои моменты. Создали три стопроцентных, надо было закрывать игру, — передает слова Карпа Rusfootball.Info. — Затем пропустили. Это же ЦСКА, великий клуб, у них нет особых проблем с реализацией.

— Сказалась ли усталость ЦСКА после матча с «Арсеналом»?

— Если они забили в конце, то о какой усталости можно говорить?

— Почему в первом тайме больше играли на отбой, была такая установка?

— Установки не было, так получилось из-за их прессинга.

— Что случилось в эпизоде с пропущенным голом?

— Надо разбирать на теории, Сергей Богданович скажет, какие ошибки допустили, пока не могу сказать.

— Вас ждет выезд в Черкизово. «Локомотив» сильнее по игре, чем ЦСКА?

— Они наверху, ЦСКА тоже высоко. Считаю, что это команды одного уровня.

— Насколько важно было после двух поражений набрать очки?

— Мы хотели выиграть, все видели это. Не получилось, идем дальше.