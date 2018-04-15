Дмитрий Хохлов: Смолов никогда не был симулянтом 

— Нужно понимать, что Смолов никогда не был симулянтом. Тем более, он еще на поле продемонстрировал порванную бутсу. Так что показывать ему карточку было нельзя, — цитирует Хохлова «Матч ТВ».
Валерий Газзаев: Смолов не заслуживал наказания в матче с «Арсеналом»
Напомним, что в матче 26-го тура чемпионата России с «Арсеналом» (3:0) арбитр Артем Чистяков показал Смолову желтую карточку после падения в штрафной площади, посчитав, что Смолов симулировал. Это предупреждение стало для Смолова четвертым в текущем сезоне чемпионата России, из-за чего форвард пропустит следующий матч с ЦСКА.