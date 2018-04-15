Ростовские футболисты разгромили соперников из Хабаровска на Ростов-Арене

В донской столице завершился первый матч, сыгранный на стадионе Ростов-Арена. Наш футбольный клуб принимал хабаровский СКА в рамках 26 тура чемпионата России. Поединок окончился победой для «желто-синих» с итоговым счетом 2:0.

Игра стала первой проверкой поля на готовность к грядущему чемпионату мира. Всего таких тестовых матчей будет три. Сегодня вечером дончане встретились с соперником из далекого Хабаровска. Как и положено хозяевам, они с первых минут захватили инициативу и провели пару опасных атак, однако хабаровчане уверенно их отражали. Первый гол на 40-й минуте забил наш нападающий Бьорн Сигурдарсон . Зал просто взорвался от переполнявших ростовчан эмоций.

В концовке встречи «Ростову» удалось забить второй мяч. Калачев пробил в штангу, но первым на подборе оказался Байрамян, который не оставил шансов сопернику — 2:0! До финального свистка счет на табло не изменился. «Ростов» открыл новый стадион уверенной победой.

Тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин остался очень доволен игрой.