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Ростовские футболисты разгромили соперников из Хабаровска на Ростов-Арене
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Ростовские футболисты разгромили соперников из Хабаровска на Ростов-Арене 

161.ru 39 минут назад
Фото: 161.ru
В донской столице завершился первый матч, сыгранный на стадионе Ростов-Арена. Наш футбольный клуб принимал хабаровский СКА в рамках 26 тура чемпионата России. Поединок окончился победой для «желто-синих» с итоговым счетом 2:0.
Игра стала первой проверкой поля на готовность к грядущему чемпионату мира. Всего таких тестовых матчей будет три. Сегодня вечером дончане встретились с соперником из далекого Хабаровска. Как и положено хозяевам, они с первых минут захватили инициативу и провели пару опасных атак, однако хабаровчане уверенно их отражали. Первый гол на 40-й минуте забил наш нападающий Бьорн Сигурдарсон. Зал просто взорвался от переполнявших ростовчан эмоций.
В концовке встречи «Ростову» удалось забить второй мяч. Калачев пробил в штангу, но первым на подборе оказался Байрамян, который не оставил шансов сопернику — 2:0! До финального свистка счет на табло не изменился. «Ростов» открыл новый стадион уверенной победой.
Тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин остался очень доволен игрой.
— Не буду вам досконально рассказывать, какие установки дал. Мы стали действовать активнее, нашли слабые стороны соперника. Любой команде помогает хорошее поле. Но, при всем уважении, соперник не того уровня, что, например «Зенит». Не знаю, как бы сложились другие матчи с другим командами, — прокомментировал итог встречи Карпин.
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