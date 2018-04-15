Экс-тренер «Амкара» Гаджиев рассказал о перспективах развития клуба 

Бывший тренер пермского «Амкара» Гаджи Гаджиев рассказал о перспективах клуба в следующем сезоне. Слова специалиста приводит газета «Известия».
"Я не могу смотреть на «Амкар» со стороны — все-таки те три года, что я провел в клубе, дают о себе знать. Я очень сблизился с командой и очень за нее переживаю. Перспективы у клуба для развития не самые блестящие, есть значительные сложности с финансированием", — сказал экс-тренер.
Гаджиев также отметил, что присутствовал на совещании в Госдуме относительно финансирования профессиональных футбольных клубов.
"Однако это касается не только «Амкара», но и ряда других команд премьер-лиги и низших лиг. Во многом и из-за этого недавно в Государственной думе прошло совещание, посвященное финансированию профессиональных клубов, в котором я также принимал участие.
Надеемся, что предложения, которые прозвучали на этом мероприятии, найдут практическое применение", — подчеркнул специалист.
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