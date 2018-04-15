Иньеста огласит решение по своему будущему на следующей неделе

Так, по сведениям sport.es, 33-летний полузащитник «сине-гранатовых» сделает заявление относительно его дальнейшей карьеры после финального матча кубка Испании, в котором его команда в следующую субботу сыграет против «Севильи».