Скардино намерена вернуться в Россию после завершения карьеры

Белорусская биатлонистка Надежда Скардино намерена стать детским тренером в России. Спортсменка родилась в 1985 году в Ленинградской области.

— Думаю, после завершения карьеры моя дальнейшая жизнь и профессия так или иначе будут связана со спортом, — сказала в эфире «Залив ТВ» Скардино. — Как это получится — много вопросов. Может, я буду детским тренером. Знаю, что в Сестрорецке и Зеленогорске до сих пор нет биатлонной секции.

>Мои подруги, у которых есть дети, говорят, что мечтают сделать их биатлонистами. Хотелось бы что-нибудь здесь открыть. Такая работа доставляла бы мне удовольствие. Мысль о том, чтобы в Курортном районе был биатлон, меня привлекает, и, если позволит ситуация, мне хотелось бы здесь начать.