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Скардино намерена вернуться в Россию после завершения карьеры
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Скардино намерена вернуться в Россию после завершения карьеры 

Спорт-Экспресс 24 минуты назад
Белорусская биатлонистка Надежда Скардино намерена стать детским тренером в России. Спортсменка родилась в 1985 году в Ленинградской области.
— Думаю, после завершения карьеры моя дальнейшая жизнь и профессия так или иначе будут связана со спортом, — сказала в эфире «Залив ТВ» Скардино. — Как это получится — много вопросов. Может, я буду детским тренером. Знаю, что в Сестрорецке и Зеленогорске до сих пор нет биатлонной секции.
>Мои подруги, у которых есть дети, говорят, что мечтают сделать их биатлонистами. Хотелось бы что-нибудь здесь открыть. Такая работа доставляла бы мне удовольствие. Мысль о том, чтобы в Курортном районе был биатлон, меня привлекает, и, если позволит ситуация, мне хотелось бы здесь начать.
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