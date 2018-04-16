Пьяная москвичка записала на видео издевательства над малышкой

Мать-садистка решила «проучить» свою дочь и записала издевательства на видео. Женщина аргументировала зверства тем, что с ней так поступал муж.

На опубликованных кадрах родительница душит свою дочь и бьет девочку мягкой игрушкой. При этом женщина совершенно не стесняется в выражениях. Выпившая мать по ошибке отправила запись подруге, и та сразу обратилась в нужную инстанцию.