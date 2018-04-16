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Пьяная москвичка записала на видео издевательства над малышкой
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Пьяная москвичка записала на видео издевательства над малышкой 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Мать-садистка решила «проучить» свою дочь и записала издевательства на видео. Женщина аргументировала зверства тем, что с ней так поступал муж.
На опубликованных кадрах родительница душит свою дочь и бьет девочку мягкой игрушкой. При этом женщина совершенно не стесняется в выражениях. Выпившая мать по ошибке отправила запись подруге, и та сразу обратилась в нужную инстанцию.
По словам знакомых москвички, садистка била себя по животу во время беременности и ненавидела дочь еще до ее рождения. После публикации жуткого видео малышку забрали органы опеки. В данный момент она находится с отцом. Судьба самой матери пока неизвестна, передает "Пятый канал".
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