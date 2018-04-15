Максим Бузникин: «У „Спартака“ легкий календарь. Но это ему уже не поможет»

Бывший нападающий "Спартака" и «Локомотива» Максим Бузникин отметил, что железнодорожники могут стать чемпионами России в этом сезоне. Он добавил, что этому вряд ли смогут помешать красно-белые.

Напомним, что в 26-м туре «Локо» разгромил «Динамо» (4:0), а «Спартак» потерял очки в матче с «Уралом» (1:2), ЦСКА — во встрече с «Уфой» (1:1).

— «Локо» — чемпион? — вопрос Бузникину.

— Это более чем реально. Отставание ближайшего преследователя составляет пять очков, и плюс у железнодорожников игра в запасе. А туров осталось всего четыре. Такой отрыв будет крайне сложно ликвидировать.

— Кто или что может помешать «Локомотиву» взять титул?

— Не вижу серьезных причин для этого. Тем более, команда на ходу и психологически устойчива при провалах, там очень опытный тренер — Семин прошел огонь, воду и медные трибуны. Поэтому на 90 процентов «Локо» станет первым.

— Но ведь календарь у «Спартака» легче…

— Согласен. Но все же, восемь очков по потерянным между ним и «Локо» — это серьезное преимущество. Маловероятно, что красно–белые во всех матчах одержат победы, а другие все проиграют. Вот сегодня спартаковцы потеряли очень важные три очка. Непонятно, как коллектив отреагирует на поражение в Екатеринбурге. Всем хочется, чтобы концовка чемпионата была интересной, но интрига вряд ли возродится.

— Переломный момент турнира, на ваш взгляд?

— Спурт «Локо» в первом круге, когда все увидели, что клуб будет на что-то претендовать.

— Выходит, имевшее место в начале сезона недопонимание Юрия Семина с руководством клуба никак не повлияло на команду?