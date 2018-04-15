Радулов поздравил «братка» Ковальчука с днем рождения

"Братка, с днем рождения! Без травм — самое главное в нашем не легком деле", — написал в Инстаграме Радулов.

Ковальчук по случаю своего дня рождения устроил торжество, куда пригласил многих звезд российского спорта и шоу-бизнеса.

Братка с днём рождения! Без травм самое главное в нашем не лёгком деле 💣👌👊🏼

Публикация от Alex Radulov (@radulov22) 15 Апр 2018 в 9:44 PDT