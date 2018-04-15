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Радулов поздравил «братку» Ковальчука с днем рождения
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Радулов поздравил «братку» Ковальчука с днем рождения 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Нападающий «Далласа» Александр Радулов в Инстаграме поздравил с днем рождения форварда СКА Илью Ковальчука. Сегодня, 15 апреля, Ковальчуку исполняется 35 лет.
"Братка, с днем рождения! Без травм — самое главное в нашем не легком деле", — написал в Инстаграме Радулов.
Ковальчук по случаю своего дня рождения устроил торжество, куда пригласил многих звезд российского спорта и шоу-бизнеса.
Братка с днём рождения! Без травм самое главное в нашем не лёгком деле 💣👌👊🏼
Публикация от Alex Radulov (@radulov22) 15 Апр 2018 в 9:44 PDT
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