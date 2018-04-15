Гаджиев рассказал о назначении на пост тренера «Краснодара» Мусаева

"Думаю, выбору Галицкого можно доверять — в силу того что он очень эффективно управляет своим клубом. То, что он сделал для «Краснодара» и российского футбола, сложно переоценить", — заявил Гаджиев.

Бывший тренер также отметил, что назначение Мусаева является правильным решением.

"Мысли, которые он недавно озвучивал относительно путей развития футбола в нашей стране, тронули меня. Назначение на пост главного тренера команды Мурада Мусаева также выглядит очень грамотным и рациональным, а не эмоциональным решением", — добавил он.

Ранее «Краснодар» одержал победу над тульским «Арсеналом» в матче 26-го тура Российской футбольной Премьер-лиги.