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Гаджиев рассказал о назначении на пост тренера «Краснодара» Мусаева
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Гаджиев рассказал о назначении на пост тренера «Краснодара» Мусаева 

Газета.Ru 7 минут назад
Фото: Газета.Ru
Бывший тренер пермского «Амкара» Гаджи Гаджиев прокомментировал решение президента «Краснодара» Сергея Галицкого назначить на пост главного тренера клуба Мурада Мусаева. Слова специалиста приводит газета «Известия».
"Думаю, выбору Галицкого можно доверять — в силу того что он очень эффективно управляет своим клубом. То, что он сделал для «Краснодара» и российского футбола, сложно переоценить", — заявил Гаджиев.
Бывший тренер также отметил, что назначение Мусаева является правильным решением.
"Мысли, которые он недавно озвучивал относительно путей развития футбола в нашей стране, тронули меня. Назначение на пост главного тренера команды Мурада Мусаева также выглядит очень грамотным и рациональным, а не эмоциональным решением", — добавил он.
Ранее «Краснодар» одержал победу над тульским «Арсеналом» в матче 26-го тура Российской футбольной Премьер-лиги.
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