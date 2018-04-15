Гаджиев рассказал о назначении на пост тренера «Краснодара» Мусаева 

Бывший тренер пермского «Амкара» Гаджи Гаджиев прокомментировал решение президента «Краснодара» Сергея Галицкого назначить на пост главного тренера клуба Мурада Мусаева. Слова специалиста приводит газета «Известия».
"Думаю, выбору Галицкого можно доверять — в силу того что он очень эффективно управляет своим клубом. То, что он сделал для «Краснодара» и российского футбола, сложно переоценить", — заявил Гаджиев.
Бывший тренер также отметил, что назначение Мусаева является правильным решением.
"Мысли, которые он недавно озвучивал относительно путей развития футбола в нашей стране, тронули меня. Назначение на пост главного тренера команды Мурада Мусаева также выглядит очень грамотным и рациональным, а не эмоциональным решением", — добавил он.
Ранее «Краснодар» одержал победу над тульским «Арсеналом» в матче 26-го тура Российской футбольной Премьер-лиги.