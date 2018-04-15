Червиченко: «Спартак» поражением от «Урала» сделал «Локомотив» чемпионом

«Не сказать, что «Спартак» сыграл позорно. В первом тайме были хорошие скорости, интересная игра. У «Спартака» была масса моментов, но почти ничего не влетело. Несмотря на гол, сегодня Промес был не тем и проснулся только после 90-й минуты. «Урал» дома — неуступчивая команда, а «Спартак» пока не научился обыгрывать всех. Такие же проблемы у него могут возникнуть с «Ростовом» и «Динамо».

Было смешно смотреть, как в начале второго тайма «спартаковцы» стали активно падать в чужой штрафной. Но вчера в эпизоде со Смоловым Чистяков всем испортил обедню своей жёлтой карточкой и неназначенным пенальти, так что сегодня Безбородов судил, как надо.

Этим поражением «Спартак» сделал «Локомотив» чемпионом. Для «Спартака» завоевание Кубка после 15 лет без этого трофея сделает сезон удачным. Главное, чтобы до следующих трофеев срок сокращался и «Спартак» не зашёл на новую пятнадцатилетку», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным

«Спартак» (50 очков) располагается на втором месте в турнирной таблице РФПЛ, отставая на пять баллов от лидирующего «Локомотива». При этом у «железнодорожников» матч в запасе.