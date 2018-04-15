Ещё
Червиченко: «Спартак» поражением от «Урала» сделал «Локомотив» чемпионом
Далее:
Читайте также:
Ещё

Червиченко: «Спартак» поражением от «Урала» сделал «Локомотив» чемпионом 

Чемпионат.com 1 час назад
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал поражение «красно-белых» в гостевом матче 26-го тура РФПЛ с «Уралом» (2:1).
«Не сказать, что «Спартак» сыграл позорно. В первом тайме были хорошие скорости, интересная игра. У «Спартака» была масса моментов, но почти ничего не влетело. Несмотря на гол, сегодня Промес был не тем и проснулся только после 90-й минуты. «Урал» дома — неуступчивая команда, а «Спартак» пока не научился обыгрывать всех. Такие же проблемы у него могут возникнуть с «Ростовом» и «Динамо».
Было смешно смотреть, как в начале второго тайма «спартаковцы» стали активно падать в чужой штрафной. Но вчера в эпизоде со Смоловым Чистяков всем испортил обедню своей жёлтой карточкой и неназначенным пенальти, так что сегодня Безбородов судил, как надо.
Этим поражением «Спартак» сделал «Локомотив» чемпионом. Для «Спартака» завоевание Кубка после 15 лет без этого трофея сделает сезон удачным. Главное, чтобы до следующих трофеев срок сокращался и «Спартак» не зашёл на новую пятнадцатилетку», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.
«Спартак» (50 очков) располагается на втором месте в турнирной таблице РФПЛ, отставая на пять баллов от лидирующего «Локомотива». При этом у «железнодорожников» матч в запасе.
Чемпионат.com: последние новости
Созин: Григоряну в конфликте с фанатами «Луча» помогут только результаты матчей Гол на 90-й минуте принёс «Порту» победу над «Бенфикой» На автодроме «Крепость Грозная» открылся новый сезон РСКГ
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым17
Ковальчук стал неограниченно свободным агентом в НХЛ
Смолов показал фото бутсы после предупреждения1
В «Газпроме» рассказали о будущем «Зенита»3
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение