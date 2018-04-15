Бузникин: У «Спартака» легкий календарь, но это ему уже не поможет

Бывший нападающий «Спартака» и «Локомотива» Максим Бузникин отметил, что железнодорожники могут стать чемпионами России в этом сезоне.

Напомним, что в 26-м туре «Локо» разгромил «Динамо» (4:0), а «Спартак» потерял очки в матче с «Уралом» (1:2), ЦСКА — во встрече с «Уфой» (1:1).

«Чемпионство «Локомотива» более чем реально. Отставание ближайшего преследователя составляет пять очков, и плюс у железнодорожников игра в запасе.

А туров осталось всего четыре. Такой отрыв будет крайне сложно ликвидировать. Кто или что может помешать «Локомотиву» взять титул? Не вижу серьезных причин для этого.

Тем более, команда на ходу и психологически устойчива при провалах, там очень опытный тренер — Семин прошел огонь, воду и медные трибуны. Поэтому на 90 процентов «Локо» станет первым.

Календарь у «Спартака» легче, согласен. Но все же, восемь очков по потерянным между ним и «Локо» — это серьезное преимущество.

Маловероятно, что красно–белые во всех матчах одержат победы, а другие все проиграют. Вот сегодня спартаковцы потеряли очень важные три очка.

Непонятно, как коллектив отреагирует на поражение в Екатеринбурге. Всем хочется, чтобы концовка чемпионата была интересной, но интрига вряд ли возродится.

Переломный момент турнира? Спурт «Локо» в первом круге, когда все увидели, что клуб будет на что-то претендовать.

Семин — прошедший через многое специалист. Наверное, внутри нашел какие-то механизмы, чтобы сплотить коллектив, наладить игру и дисциплину.