Тарханов вышел на Арену

Футбольный Наставник мечтает выводить свою команду на Арену. Камп Ноу, Олд Траффорд, Сан Сиро, Стад де Франс… Тренеру хватает стадиона — в Урюпинске, Москве, Флоренции. Но если это Оракул (в латыни), то нужна Арена.

Александр Федорович Тарханов по игровым футбольным меркам всего лишь мастер спорта СССР. Он стал им в ЦСКА. За этот клуб я болел с детства, и помню капитана армейцев на поле.

Звание Заслуженного тренера ему вручили более четверти века назад, но до сих пор он не добился чемпионского титула с какой-либо командой. Дважды был близок к победе в Кубке России, однако в финале под его началом проигрывал и ЦСКА, и "Урал"

Но удивительная вещь, о которой принято говорить на футбольном Олимпе: Тарханов — это селекционер и наставник. Это больше, чем просто тренер, под которого могут купить даже звездных игроков с непредсказуемым результатом команды.

В работе с «Уралом» Александру Федоровичу два последних сезона словно чего-то не хватало. Шёл интересный, порой неожиданный сбор команды, которая уже прицеливается к шестерке лучших клубов Премьер-лиги. Но какого-то элемента не было в помине. Быть может, Арены, которую построили в Екатеринбурге к чемпионату мира.

В связи с подготовкой к мундиалю «шмелям» пришлось переехать со стадиона «Центральный» (предшественника «Екатеринбург-Арены») на уралмашевскую «СКБ-Арену». На стадиончик на 10 тысяч зрителей, где из-за отдаленности собрать аншлаг можно лишь бесплатными билетами или игрой национальной сборной, да и то в теплый выходной.

Прохладное воскресенье 15 апреля, официальное открытие «Екатеринбург-Арены», матч «Урал» — "Спартак" . Задолго до игры в кассах не осталось билетов. На стадион пришло почти 27 тысяч болельщиков, в том числе прибывшая из Москвы многотысячная спартаковская торсида.

Тарханов, мечтавший в свое время играть за «Спартак», вывел против красно-белых шмелиный рой, готовый покусать одного из лидеров Премьер-лиги. И это был тархановский триумф на Арене.

После матча корреспонденту "Уралинформбюро" довелось услышать, что нынешний российский чемпионат «слит» под «Локомотив», и «Спартак» приехал в Екатеринбург чуть ли не на договорную игру. Чушь несусветная. По самой игре после первого тайма гости должны были выигрывать 3:0 или, как минимум, 3:1. Но мяч фантастическим образом не шел в ворота «Урала». Зобнин, Промес, Камбаров, Зе Луиш старались, как могли.

Дело дошло до удара в штангу в исполнении Промеса. И аукнулось спартаковцам в ответной атаке голом Эрика Бикфалви на 36-й минуте.

Голевая статистика «Урала» (в среднем 1,12 гола за игру) была подтверждена. Оставалось не проиграть. Но к тому, что «Урал» практически для любой команды РФПЛ неудобный соперник, с этого момента добавился фактор лидерства в матче.

Огромная пресс-ложа на «Екатеринбург-Арене» — это 7-й этаж трибуны D. Над главной VIP-ложей, откуда футбол можно смотреть в тепле, со стаканчиком спиртного. На первый взгляд, кажется высоко, но оказывается, что рисунок игры только оттуда и понятен. Большое видится на расстоянии.

Александр Тарханов противопоставил Массимо Каррере во втором тайме неожиданно бодрый натиск. Словно не «Спартаку», а «Уралу» надо было сохранить лицо перед зрителями. Фанаты красно-белых, чуть было не потерявшие четырех «бойцов», провалившихся днем под тающий лед Исети (браво подоспевшим местным спасателям!), пытались гнать свою команду вперед, а она была вынуждена обороняться под градом ударов хозяев.

Домашняя Арена продолжала чудесным образом помогать «Уралу». Несколько сейвов Ярослава Годзюра и неудач спартаковцев в голевых моментах просто обязаны были воплотиться в гол наказания для «Спартака». И на 88-й минуте нападающий хозяев Эль-Кабир Отман удвоил счет.

Стадион взорвался ревом ликования, потому что это была весомая заявка на победу. Но из-за нескольких остановок судья Владислав Безбородов добавил 6 минут игрового времени. И Промес Куинси в начале «овертайма» сократил отрыв.

Но большего «Спартак» не добился. Тарханов с подопечными вписали славную страницу в историю «Екатеринбург-Арены». Уральская столица 15 апреля наконец-то попала на футбол европейского уровня. Во всяком случае, так показалось с седьмого этажа.

Дмитрий БУЗДАЛОВ