Скандал в ПФЛ. Глава КДК Григорьянц разрешил дисквалифицированному игроку «Арарата» сыграть с липецким «Металлургом»

После матча 19-го тура первенства России в группе «Центр» ПФЛ «Арарат» — липецкий «Металлург» (3:0) разгорелся скандал, сообщает gorod48.ru . Причиной конфликта стало участие в игре полузащитника Ираклия Квеквескери.

Дело в том, что хавбек в предыдущих встречах чемпионата заработал четыре желтые карточки — как раз после этого количества футболист обязан пропустить следующую игру. В соответствие с дисциплинарным кодексом ФИФА «Металлург» вправе рассчитывать, что результат матча отменят и «Арарату» за участие в матче дисквалифицированного игрока засчитают техническое поражение.

Москвичи, в свою очередь, руководствуются тем, что Квеквескири должен был пропустить матч с пензенским "Зенитом" на прошлой неделе, но та игра не состоялась из-за снятия пензенцев с соревнований. Однако кодекс ФИФА гласит «Если продолжительность дисквалификации должна быть выражена в количестве матчей, то засчитываются только реально сыгранные матчи».

Руководство «Арарата» в доказательство своей правоты представило письмо за подписью председателя Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артура Григорянца, написанное в ответ на запрос генерального директора «Арарат» Погоса Галстяна.

В соответствие с частью 5 статьи 17 Дисциплинарного регламента РФС в случае, если дисквалификация наложена на определенное число матчей, то в счет реализации дисквалификации идут лишь действительно сыгранные матчи. Если матч не доигран до конца, отменён или если команде будет окончательно засчитано техническое поражение, дисквалификация считается реализованной, если команда, в состав которой входит дисквалифицированный игрок, не несет ответственности за факты, которые привели к тому, что матч не был доигран до конца, отменён или было зачтено техническое поражение". «Арарат» не несет ответственности за то, что «Зенит» Пенза прекратил участие в первенстве России. В этой связи дисквалификация игрока «Арарата» Квеквескерии будет считаться реализованной в несыгранном матче с командой «Зенит» Пенза". — говорится в заявлении Григорьянца. ​