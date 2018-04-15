Артем Ребров: «Екатеринбург, с отличным стадионом!»

Вратарь "Спартака" Артем Ребров после гостевого матча 26-го тура чемпионата России против «Урала» (1:2) в Инстаграме назвал отличным подготовленный к чемпионату мира-2018 стадион в Екатеринбурге. Также он поблагодарил болельщиков за поддержку.

"Екатеринбург, с отличным стадионом! Здорово играть на таких стадионах во всех городах России! Хорошего проведения чемпионата мира-2018. Спасибо нашим болельщикам, поддержка — как обычно!" — написал Ребров.

Екатеринбург с Отличным стадионом 👏🏻👏🏻👏🏻 Здорово играть на таких стадионах во всех городах России! Хорошего проведения Чемпионата Мира 2018 Спасибо нашим болельщикам, поддержка как обычно 👏🏻👏🏻👏🏻🔴⚪️ #ребров32 #спартакмосква #спасибозаподдержку🔴⚪️ #екатеринбург

Публикация от Artem Rebrov (@rebrov32) 15 Апр 2018 в 11:28 PDT